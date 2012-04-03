Компания Pepsi выпустит коллекционную серию банок с портретом Майкла Джексона

Компания Pepsi выпустит в этом году коллекционную серию банок с портретом Майкла Джексона, чтобы почтить память музыканта, умершего в 2009 году, и отметить 25-летие со дня выхода альбома Bad (31 августа 1987 года). Об этом сообщает Creativity Online.

Дизайн банок разрабатывается совместно с домом-музеем Джексона. На банке поп-музыкант будет изображен танцующим на голубом фоне. Как сообщает AdAge, банки объемом 16 унций (около 470 миллилитров) появятся в американских магазинах в конце мая и будут продаваться по цене 99 центов. Коллекционная серия будет выпущена в ограниченном количестве.

Майкл Джексон несколько раз выступал в качестве рекламного лица компании Pepsi. В 1984 году Джексон снялся в рекламной кампании "Новое поколение" (Next generation), известной, в первую очередь, тем, что во время съемок ролика волосы музыканта случайно загорелись. Позже Джексон снялся в еще нескольких роликах для Pepsi, в качестве саундтрека к которым были, в том числе, использованы его песни Billie Jean и Bad.