Сын Пола МакКартни задумался о создании вторых The Beatles

Сын Пола МакКартни Джеймс раздумывает над созданием музыкальной группы, куда помимо него самого могут войти сын Джона Леннона Шон и сын Харрисона Дхани. "Я готов, Шон и Дхани вроде тоже, я был бы счастлив", - заявил Джеймс МакКартни, отвечая на вопрос о возможности появления группы The Beatles-2.

Единственный сын Пола МакКартни, 34-летний Джеймс, с 2001 года участвовал в записи нескольких отцовских альбомов, играя на гитаре и на ударной установке. Он был соавтором песен "Spinning On An Axis" и "Back In The Sunshine Again", вошедших в альбом "Driving Rain" (2001). В 2005 году сопровождал отца в турне по Северной Америке. С 2008 года начал записывать собственные композиции, а с 2009-го - выступать под псевдонимом Light.

Свой первый мини-альбом из четырех композиций, Available Light, выпустил в 2010-м, годом позже появился альбом "Close At Hand". Шон Леннон, которому исполнилось 36, с самых юных лет участвовал в записях своей матери Йоко Оно. В 9 лет он уже пел "It's Alright" на трибьюте Йоко Оно, "Every Man Has A Woman". С 2001 года делал самостоятельную музыкальную карьеру. 33-летний Дхани Харрисон сделал себе имя в музыке, завершив посмертный альбом отца "Brainwashed", вышедший в 2002 году, и приняв участие в организованном Эриком Клэптоном "Концерте для Джорджа". В 2006 году создал собственную группу thenewno2, а в 2010-м - группу Fistful of Mercy. Единственным, кто с сомнением отнесся к идее The Beatles-2, оказался сын Ринго Старра, барабанщик Зак Старр. "Но, возможно, Джейсон согласился бы", - уточнил Джеймс МакКартни. Он признался, что с детства мечтал "стать лучше Beatles", хотя сейчас уже не уверен, что это возможно - "хорошо было бы хотя бы сравняться с ними, но и это - непростая затея".

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14355933.html">Источник</a>