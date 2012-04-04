Женя Фокин сыграл злую шутку над Дмитрием Климашенко

Первое апреля в стране как всегда прошло весело и не обошлось без веселых розыгрышей. Так певец Женя Фокин решил разыграть своего давнего друга и продюсера Дмитрия Климашенко. Пока Дмитрий был увлечен в студии творческим процессом, Женя отогнал его автомобиль в соседний двор. Невозможно описать шок известного продюсера, когда он обнаружил, что его «Lexus» пропал с места стоянки. Только после того, как сотрудники, уже совсем отчаявшись, начали набирать номер милиции, Женя признался в содеянном. Хоть эта первоапрельская шутка изрядно пощекотала нервы Дмитрию Климашенко, он с юмором отнесся к этой ситуации.