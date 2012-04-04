Мика Ньютон покорила китайцев

Популярная певица Мика Ньютон, прочно обосновавшаяся на просторах западной музыкальной индустрии, и выпустившая в Америке первый сингл Don't Dumb Me Down, который пришелся по вкусу заграничной публике, снова не сидит на месте.

Прошлые выходные Мика провела в Майами, раздавая интервью на красной дорожке премии International Dance Music Awards и в эфире местных радиостанций и телеканалов, после чего украинская красотка сразу улетела в Пекин.

Прямо с самолета певица отправилась на пресс-конференцию, где ответила на вопросы более ста журналистов из популярных китайских изданий и исполнила несколько новых песен. В этот день Мику ожидал приятный сюрприз - отель, в котором проходила пресс-конференция и вечеринка, в честь ее приезда, был окружен фанатами. По словам Мики, тот факт, что у нее есть фан-клуб в Китае, оказался для нее полной неожиданностью. "Я постоянно общаюсь с поклонниками моей музыки из Европы и Америки в Twitter и Facebook и до этого момента у меня, к сожалению, не было возможности напрямую пообщаться с китайскими поклонниками, так как эти социальные сети, а также YouTube здесь запрещены. У меня море позитивных впечатлений от Китая и я счастлива, что в этой прекрасной стране полюбили мои песни!". Певица устроила автограф-сессию, на которой сфотографировалась со всеми желающими и подарила диски со своим первым синглом.