Собака Глюк'oZы стала символом Внуково!

Не так давно в новом терминале международного аэропорта <Внуково> появилась забавная скульптура в виде собаки, которая рождала множество вопросов у пассажиров. Наконец, можно дать объяснение этому необычному арт-объекту.

Собака по кличке Buddy ничто иное, как символ переродившегося Внуково. Это совместный подарок четы Чистяковых-Ионовых и американского скульптора Ромеро Бритто (Romero Britto).

- Мы давно дружим с Ромеро, - комментирует Глюк'oZa (Наталья Чистякова-Ионова). - Он даже был на нашей свадьбе и написал мой портрет в подарок. У нас в доме много и других его работ. Нам всегда нравилось его доброе и светлое восприятие мира. Как художник он в последние годы стал главным представителем американского нового поп-арта. Его работы есть в аэропортах и на улицах Нью-Йорка, Майами, Мехико, Сао-Паоло, Парижа и Берлина. Нам очень хотелось принести это маленькое ощущение радости в наш часто пасмурный город. Лучшие подарки дарят просто так. Во Внуково открылся замечательный новый терминал, в концепцию которого так гармонично вписался наш пёс Buddy. )) Мы предложили, например, и аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге установить красочную работу Ромеро, но уже не собачку.

Нам бы очень хотелось, чтобы и в других российских городах и аэропортах появились яркие и жизнеутверждающие произведения искусства. Они поднимают настроение и помогают жить.

Аэропорты это отличное место для этого, т.к. там постоянно проходят очень разные люди.

А скульптура называется Buddy (в переводе с англ. - <Друг>). Это веселый и преданный друг. Пусть жизнь всегда облизывает вас как веселый щенок.