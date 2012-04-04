53-летняя Елена Кондулайнен встречается с 30-летним

В СМИ появилась информация о том, что секс-символ СССР, 53-летняя актриса Елена Кондулайнен встречается с 30-летним певцом.

Елена Кондулайнен всегда предпочитала парней заметно младше себя. Так, еще совсем недавно обсуждали ее роман c бизнесменом Дмитрием, с которым актрису разделяло 25 лет разницы в возрасте. Однако буквально несколько недель назад пара распалась. Возможно, причиной этого стали откровенные фото Елены, которые она опубликовала в Сети во время отдыха на Мальдивах. Но Кондулайнен недолго была одна. Как утверждает Экспресс-газета, сейчас Елена встречается с 30-летним рокером из финской группы The Rasmus Аки Хакалу.

"Она с этим рокером еще пару лет назад познакомилась, когда был концерт в Москве. Ребята собирались приехать в начале февраля к нам опять, но не получилось, поэтому Лена сама навострила лыжи в Хельсинки. Как она мне однажды призналась: "С таким парнем один раз попробуешь, потом за уши не оттянешь", – цитирует подругу Елены Экспресс-газета. Аки даже опубликовал у себя в Twitter снимок Елены и подписал "Kaunis. Minun!" ("Красивая. Моя!").