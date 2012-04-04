Певица Лолита без макияжа

Звезда сама разместила в своем блоге фотографию, на которой она предстаетв совсем уж затрапезном виде. Без макияжа, с растрепанными волосами, в вязаной серой кофточке да еще и на фоне ремонтирующейся квартиры певица, конечно, бесконечно далека от своего собственного гламурного образа.

Любопытный снимок артистка подписала: "Борьба с ТСЖ продолжается !!! ))" Очевидно, речь идет о затянувшейся войне Лолиты с местным ТСЖ, которое фактически не дает ей свободно распоряжаться своей собственностью и спокойно закончить ремонт. Каждый месяц звезде присылают платежки на 10 000 рублей за услуги этого самого товарищества, в которое певица и не думала вступать. При этом коммунальные услуги и прочие "официальные" счета Лолита уплачивает, но накопившийся "должок" в 300 000 рублей ТСЖ отдавать не спешит и воюет с организацией при помощи своих юристов.

Видимо, эта борьба так утомила певицу, что на приведение себя в порядок у нее уже не остается времени. Вот и получается, что после привычных ярких снимков поклонники могут полюбоваться и ее истинным лицом.