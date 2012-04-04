Группа "Фабрика" снялась в фильме ужасов?!

Группа Фабрика представила свой новый клип на песню Фильмы о любви, который больше похож на мини-кино, снятое Аланом Бадоевым.

Новый клип группы Фабрика на песню Фильмы о любви снимали под Киевом и "приправляли" массой спецэффектов. По задумке клипмейкера, Алан Бадоева, жанр видео – классическое road-movie. В результате получилось небольшое мини-кино в лучших традициях комедийного ужастика с элементами романтической мелодрамы. Работа на клипом заняла у съемочной команды и девушек из группы Фабрика всего 24 часа. Поклонников также ожидает сюрприз: в некоторых кадрах клипа Саша Савельева, Ирина Тонева и Катя Ли предстают в полуобнаженном виде.

"Было ощущение, что это не клип, а полнометражный фильм. Съемки проходили очень динамично: мы постоянно переезжали с локации на локацию. Было очень весело! В клипе кроме нас задействовано несколько актеров и одна специально приглашенная звезда", – вспоминает о работе с Аланом Бадоевым певица Саша Савельева.