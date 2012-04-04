Экс-жена Пономарева открыла собственный бизнес

Экс-супруга певца и бизнесмена Александра Пономарева Виктория Мартынюк после развода начала новую жизнь и в личном, и в профессиональном плане. Девушка на деньги родителей открыла в центре Киева женский салон, сообщает «ТСН-особливе».

В специально отведенной уютной комнате клиентки могут получить подсказки опытной хозяйки, как пережить развод, а в зале магазина приодеться в новые платья, джинсы, обувь, приобрести аксессуары и красивое белье. – Вся одежда и обувь – из Италии и Турции, – похвасталась Виктория. – И все – эксклюзивное.

Ценами хозяйка не пугает и точно знает, что носят модницы в этом сезоне. В салоне работают помощницы, а Виктория контролирует лишь кассу. Себя бывшая звездная жена уже считает самостоятельной женщиной. Но некоторые клиенты до сих пор не могут привыкнуть, что перед ними уже не супруга знаменитости, а бизнес-леди с другой фамилией

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