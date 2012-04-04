Пугачева уже познакомилась с внучкой

Мизаил Земцов забрал свою жену Кристину Орбакайте и дочку из роддома. На "свободу" певицу вывезли на каталке, но не потому, что Кристина себя плохо чувствует: таковы законы безопасности – нужно преодолеть систему шлюзов-дверей. Кристина замечательно выглядит и не скрывает свою дочь от телекамер. Для ее мужа – Михаила Земцова это первый ребенок. Он присутствовал на родах жены, сам перерезал пуповину.

По народным приметам девочке ничего не стали покупать заранее, и сейчас молодой отец совершает марш-броски по окрестным магазинам в поисках необходимой одежды. К слову, бабушка Алла Пугачева уже познакомилась с малышкой – пока по скайпу. А уже в августе родители собираются вернуться в Россию.

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