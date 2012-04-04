Хью Лори приедет в Киев с женой

Неутешительная новость для поклонниц Хью Лори: актер и музыкант приедет в Украину не сам, а с женой. Об этом корреспонденты «ТСН-особливе» узнали от организаторов концерта в Киеве. Выступление состоится в единственный свободный от футбольных матчей день, 20 июня.

В райдере Лори – больше 10 страниц. Музыкант любит тосканские красные вина, итальянскую негазированную воду, американскую минералку. Образцы украинского сыра – 50 кусочков разных сортов и наименований – отвезут в Лос-Анжелес на пробу Лори. А вот от алкоголя Хью отказался.

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