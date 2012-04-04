Константин Крюков запускает новую коллекцию ювелирных украшений

Константин Крюков, кажется, прочно занял место не только преуспевающего актера, но и одного из главных ювелиров страны. Звезда запускает новое направление в своем бизнесе - продажа ювелирных изделий для людей со средним достатком. - Дизайн коллекции я придумывал сам, - поделился с Life Showbiz Актер. - Это будут украшения на любой вкус. В качестве основной идеи я выбрал форму сердца. Мы будем делать сто пятьдесят разных видов сердец, чтобы они могли подойти каждому.

Блеск бриллиантов привлек актера, когда ему было шестнадцать лет - тогда Крюков занимался оценкой драгоценных камней, позже получил диплом геммолога. Однако в большой ювелирный бизнес Костя пришел лишь в 2009 году, но на продажу выставлялись лишь украшения премиум-класса.

В новую коллекцию войдут изделия из белого и желтого золота, бриллиантов, рубинов, топазов и аметистов. Продажа украшений стартует уже осенью. Оценить творения Константина сможет любой желающий - драгоценности от звезды будут продаваться по всей стране.