У Анны Семенович состоялась помолвка в Монако

Пышногрудая певица сказала «Да!» своему новому возлюбленному на берегу Средиземного моря, в Монако. Законным обладателем прелестей Семенович станет олигарх, имя которого новоиспеченная невеста тщательно скрывает.

Избранник певицы ведет бизнес по всему миру, поэтому московская квартира 32-летней звезды все больше пустует, ведь Аня гастролирует по свету вместе с любимым. - Я очень рада за Анечку! - рассказала Life Showbiz подруга певицы Надя Ручка. - Я хочу, чтобы ее любимый понимал, с какой женщиной он находится рядом. Главное, чтобы она была счастлива и всегда улыбалась!

Во время одной из романтичных поездок, куда влюбленные отправились отметить 32-летие звезды, молодой человек и сделал предложение экс-«блестящей». На обручальное кольцо бизнесмен не поскупился. Бриллианты ослепили девушку, да и море шептало - Аня Семенович, ни минуты не раздумывая, согласилась стать женой олигарха, хотя сексапильная артистка не раз заявляла, что штамп в паспорте ей не нужен. - Я выйду замуж только за того, от кого захочу ребенка! - еще месяц назад делилась с Life Showbiz Анна. - Я мечтаю стать мамой, но когда это произойдет, не знаю.