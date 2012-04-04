2SUNNY дебютировали в театре

На днях в Киеве состоялась премьера спектакля «Сто лет одиночества» по одноименному роману Габриеля Гарсия Маркеса. Вместе с известным украинским актером Виталием Линецким и участниками театра BaoBaB на театральную сцену впервые вышли участницы музыкального дуэта 2SUNNY.

В отличие от фильма Александра Шапиро «Апартаменты», где близняшки сыграли главные роли сестер-психотерапевтов, в спектакле «Сто дней одиночества» перед ними была поставлена более сложная задача – сыграть одну роль на двоих. Их героиней стала Рената Ремедиос, которую в юности играла Ширин, а повзрослевшую – Шекер. «Мы очень благодарны за веру в нас режиссеру спектакля Тане Леонидовой, с которой уже работали на съемках «Апартаментов». Также хотим поблагодарить всех актеров - теперь уже наших друзей и всех зрителей, разделивших с нами удовольствие от игры в этой прекрасной постановке, - сказали после премьеры Шекер и Ширин. – Только сейчас поняли насколько отличаются кино и театр с точки зрения актера. В театре нет вторых попыток, нет многочисленных дублей и перерывов. Здесь сразу чистовик и чистовик очень ответственный».

На уставших, но счастливых лицах сладкой парочки можно было прочитать: «Дебют удался!». Близняшки даже пошутили, что опасаются за свою музыкальную карьеру, так им так понравилась театральная жизнь. «Знаете, подготовка к спектаклю - это как долгий поход через пустыню к оазису, - сравнила Ширин. - Сборы для читки сценария, круглосуточные репетиции, когда весь коллектив независимо от опыта каждого живет и дышит, как одно целое, пошив костюмов (а свой костюм я сшила и вышила сама!) - все это создает неповторимую атмосферу, которая, подкрепившись таинственным колоритом и загадочным духом этого грандиозного произведения просто царила над всеми участниками процесса».