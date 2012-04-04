Кристина Орбакайте рассказала, как выбрала имя для дочери

Маленькую мисс Земцову назвали Клаудией. Впервые на это имя Кристина обратила внимание в словаре имен, еще тогда, когда не был известен пол ребенка. А далее – необычное совпадение – день рождения девочки пришелся на день ангела Клаудии. "И как-то эта мысль меня грела, и потом, Клаудия Ивановна Шульженко – она как сценическая крестная мать, далее, у мамы родная тетя – Клаудия Михайловна, она же и мамина крестная. И мы так привыкли к этому имени, что другое для дочки даже и не представляем!" - комментирует Орбакайте.

Девочка родилась здоровой, весом 3,7 кг и ростом 56 см. Кристина сетует на купленные ползунки и комбинезоны, которые при первой примерке оказываются малы – девочка уже достаточно большая.