Беременная Подольская сбежала в Париж!

Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков сейчас редко появляются на различных светских мероприятиях. Злые языки утверждают, что Наталья старательно скрывается от папарацци, потому что боится сглазить. Однако сейчас стало известно, что Подольская не появляется в свете, так как уехала из России.

Жена Владимира Преснякова гуляет по Парижу в длинной юбке и свободной блузке, которая скрывает ее живот. Говорят, Наталья Подольская на втором месяце беременности. Она приехала во Францию в местный центр планирования семьи. По некоторой информации, у Натальи есть трудность: врачи предупредили, что она может не выносить ребенка из-за своей худобы. Муж уговаривает ее лучше питаться. Однако саму исполнительницу, кажется, ее фигура устраивает.

Напомним, новость, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская ждут прибавления в семействе, появилась недавно. Владимир Пресняков-младший давал интервью одному из печатных изданий, в котором признался, что мечтает о дочке. "Я очень люблю детей, очень. Я жду девочку. Уже знаю, как буду ее называть, все вижу уже", - мечтательно сообщил артист. Собственно, это заявление и послужило для светских хроникеров недвусмысленным намеком, что Наталья Подольская беременна. Однако ни сам Пресняков, ни Подольская эту информацию не подтверждали и не опровергали.