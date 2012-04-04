Экс-татушка Юлия Волкова намерена переехать в Штаты

"Когда я приезжаю в Калифорнию, я понимаю, что это тот город, куда я хочу уехать. Где меня никто не обсуждает. Где я проснулась, в шлепках и трусах вышла на улицу – мне никто слова не скажет, – рассказала в интервью Комсомольской правде Юлия Волкова. –Видишь людей, которые на улице, и чувствуешь, что ты с ними одно целое. Если надо – они подойдут, поговорят, скажут: «How are you?» (Как ты себя чувствуешь?). У нас же в стране никто тебя не защитит, никто слова не скажет. Хочу, чтобы в Америке было мое основное место пребывания. А Россию буду навещать время от времени".

Уезжать в Штаты Юлия Волкова намерена вместе со своими детьми: 7-летняя дочь Вика и 3-летний сын Самир.

Однако от переезда Юлию удерживает 70-летняя мама. Она рекомендует дочери, чтобы сначала туда на учебу поехали только дети, а уже потом – и сама Юлия. По мнению бабушки, переезд должен быть постепенным.