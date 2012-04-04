Сестра Кайли Миноуг разошлась с бойфрендом

Данни Миноуг официально заявила о разрыве отношений с регбистом Крисом Смитом.

Слухи о проблемах в отношениях пары появились еще в прошлом году. И вот, после четырехлетнего романа, Данни подтвердила расставание в своем микроблоге: "С грустью сообщаю, что мы с Крисом расстались. Мы продолжаем заботиться друг о друге и просим уважать в этот непростой момент наше право на приватность, особенно ради нашего сына Итана, который для нас - на первом месте. Мне нужно какое-то время, чтобы прийти в себя. Спасибо вам за любовь и поддержку".

В свою очередь Крис также прокомментировал: "Мы с Данни глубоко любим и уважаем друг друга и, хотя отношения и не сложились, у нас есть чудесный сын, которого мы оба любим и очень просим уважать наше право на личную жизнь в этот сложный для нас момент". Напомним, что в 2010 году у пары родился сын Итан.