Мика Ньютон рассказала, что у них с Чадовым!

Украинская певица рассказала об отношениях с российским актером Алексеем Чадовым.

Мика Ньютон приоткрыла завесу над отношениями с российским актером Алексеем Чадовым, который зимой гостил у певицы в Лос-Анджелесе. "Мы с ним делаем дуэт и, кстати, в субботу я лечу к нему в Москву", – рассказала Мика в программе Сніданок з 1+1. Правда, равнодушной к российскому красавцу Мику Ньютон назвать сложно. "Он очень хороший, я его полюбила... И за ним очень скучаю и вот сейчас я еду к Леше, допишем песню нашу дуэтную. Очень классная песня!", – призналась Мика Ньютон.

Как оказалось, Чадов в дуэтной песне будет читать рэп, называется композиция Свобода. Также на этот сингл артисты собираются снимать клип.