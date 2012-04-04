Ален Делон перенес операцию на сердце

Утром 4 апреля 76-летний актер перенес операцию на сердце в одной из американских больниц Парижа. Делон заверил, что чувствует себя хорошо.

Артист находится в американском госпитале на окраине столицы Франции из-за проблем с сердцем. - Несколько часов назад мне сделали операцию, сейчас я чувствую себя хорошо. У меня аритмия, такое происходит с очень эмоциональными людьми, черт побери! - прокомментировал артист. Завтра утром актера должны выписать.

76-летний Ален Делон снялся более чем в 100 фильмах и на протяжении многих лет возглявлял списки самых красивых людей планеты.