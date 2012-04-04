Джастин Тимберлейк и Джессика Бил поженятся летом

Голливудская пара Джастин Тимберлейк и Джессика Бил очень сдержанно объявила о своей помолвке, но, тем не менее, активно готовится к предстоящей свадьбе. По информации, предоставленной People.com их достоверным источником: "Джастин и Джессика планируют свадьбу на лето. По началу, будущая невеста была настроена на спокойную, более интимную церемонию, но Джастин хотел громкую свадьбу, на этом и остановились".

Со слов того же источника, 31-летний Тимберлейк, и 30-летняя Бил, решили, что хотят видеть абсолютно всех своих друзей на своем празднике. Каким будет свадебное платье, актриса еще не решила, но в планировании церемонии Джессика принимает активное участие. Что касается жениха, говорит источник, "он пообещал любимой самый лучший день в ее жизни".