На солистку "XS" напал сексуальный маньяк

Во время выступления в клубе "Сорри, Бабушка" на одну из девушек, поющих в группе "XS" было совершено нападение. Из зрительской толпы внезапно выбежал парень и, взобравшись на сцену, практически сорвал платье с одной из солисток. Девушка, впрочем, оказалась не робкого десятка и поспешила вернуть короткое платьице на прежнее место, сопроводив одевание ёмкими и весьма нелестными эпитетами в адрес распаленного поклонника.



Но парню , судя по всему, вполне хватило коротких мгновений созерцания звездной попы, поскольку он не особо споротивлялся набежавшей охране и с блаженной улыбкой на устах дал удалить себя из зала. Видимо, все-таки не за веселые песни полюбилась ему группа "XS"