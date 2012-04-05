Пригожин получил самый желанный подарок

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин 43-ий день рождения отпраздновал в Киеве, организовав пирушку в национальном стиле, сообщает "ТСН-особливе". За последних полгода украинская столица стала для звездной пары второй домом.

Пригожин, известный своей любовью к семье и супруге, с которой почти 10 лет вместе, не скрыл о сокровенном желании именинника:– Никакие дорогие подарки меня не утешат и не порадуют так, как самый главный – Валерия. Ее присутствие – самое желанное.

Презенты для именинника большинство его друзей выбирали с содержанием. Певица Диана Арбенина пришла с экзотической рыбой. А Константин Меладзе отметился практичностью:– Я подарил имениннику парфюм, соответствующий ему по статусу и оригинальности.

Сыновья Валерии Арсений и Артемий тоже приготовили сюрприз.– Ребята на свои отложенные карманные деньги купили мужу интересный гаджет к айфону. И любимый одеколон подарили – "Тердерме", – поделилась Валерия.Вечеринка напоминала домашние посиделки.

Праздничный стол украшали разнообразные салаты, красная рыба, пирожки, красное и белое вино.Гостей развлекал лишь младший сын Валерии, исполняя на фортепиано самые интересные произведения. А звездная мама запела уже в конце праздника и только в квартете с сыновьями и Александром Пономаревым.