Джастин Тимберлейк и Джессика Бил назначили дату свадьбы

Певец и актер Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил собираются устроить шикарную свадьбу этим летом, сообщает сайт журнала People. Пара никак не комментировала слухи о своей помолвке, однако сейчас источник, близкий к знаменитостям, рассказал журналистам о грядущем торжестве. "Джастин и Джессика планируют громкую свадьбу. Изначально Джессика хотела устроить более скромный праздник, но Джастин с самого начала хотел шикарную свадьбу, и именно на этом они и остановились," - сказал знакомый пары.

По словам источника, 31-летний Тимберлейк и 30-летняя Бил собираются пригласить на свадьбу всех друзей. Теперь невесте предстоит заняться выбором платья, и она, по словам знакомых, "полностью погружена в процесс". Что касается Тимберлейка, то он "обещал Джессике лучший день в жизни".

СМИ написали о помолвке знаменитостей в конце прошлого года. Тогда знакомые пары утверждали, что Джессика Бил готова к созданию семьи, а Джастин "сделает все ради нее".

Джастин Тимберлейк - американский певец, композитор, продюсер, танцор и актер.

Джессика Бил – голливудская актриса, известная по фильмам "Лондон", "Иллюзионист", "День Святого Валентина".