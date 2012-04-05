Кристина Агилера сильно похудела

Вероятно, певице и самой надоели разговоры о ее лишнем весе, и она решила всерьез взяться за фигуру. На днях Кристину и ее бойфренда Мэтью Ратлера видели на выходе из ресторана в Голливуде, и Кристина выглядела заметно постройневшей.

Надо полагать, и во время романтического ужина она старалась сдерживать свой аппетит, чтобы закрепить результат. Конечно, до прежних размеров Агилере еще худеть и худеть, но она уже вполне сновно выглядит в обтягивающем платье, а если сравнить свежие фотографии со старыми снимками, какой-то результат, конечно, заметен.