Эвелина Бледанс родила сына

Роды прошли без осложнений. Мальчик появился на свет здоровым. Его вес – 3 килограмма 400 граммов при росте 52 сантиметра. Самое интересное в этой ситуации то, что все девять месяцев беременности 42-летняя Эвелина Бледанс и ее супруг Александр Семин были уверены в том, что у них будет дочка. Супружеская пара даже подобрала имя для дочки.

Однако медики ошиблись, у Эвелины родился мальчик. "Первого апреля меня разыграл собственный сын, который девять месяцев прикидывался дочерью, а оказался мальчиком. Пришлось снова гадать над именем", - рассказала актриса. Сейчас ребенок и его мама, по словам счастливого Александра Семина, чувствуют себя великолепно. Новоиспеченный папа очень рад, что его жена решилась рожать своего второго ребенка в Москве.

Напомним, что у Эвелины Бледанс уже есть 18-летний сын Николай от предыдущего брака.

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