Таисия Повалий уже хочет внуков

Певица Таисия Повалий мечтает о пополнении в семье. — Мне уже 47, нужно оставить мысль о ребенке. Когда об этом вспоминаю, подбегает ком к горлу. Стараюсь об этом вообще не думать и еще с большим нетерпением ожидаю внуков, — поделилась певица с"ТСН-особливе".

Долгое время Таисия хотела забеременеть от своего второго супруга Игоря Лихуты. Несколько лет назад оба прошли курс лечения от бесплодия, но результатов это не дало. Впоследствии звездная пара хотела усыновить ребенка, но в конце концов оставила и эту мысль.

Певица надеется, что сын Денис скоро встретит свою любовь и подарит ей внуков, с которыми она с удовольствием понянчится.

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