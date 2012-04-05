Модель Миранда Керр самая красивая на планете!

Известная модель вместе с сыном Флинном появилась на обложке австралийского журнала Who, который после подсчета голосов читателей объявил, что именно Миранда стала самым красивым человеком планеты.

Правда, издание австралийское, и сама модель тоже из Австралии, так что голосование можно считать несколько предвзятым. В любом случае, Миранда попала в этот рейтинг заслуженно. Даже после свадьбы с актером Орландо Блумом и рождения сына Флинна Керр не оставила модельную карьеру и по-прежнему остается одной из самых востребованных в своей профессии.