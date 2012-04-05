Санта Димопулос не знает, когда выйдет замуж

Санта Димопулос призналась ТСН-особливе: "Теперь с любимым и своим сыном (ребенок от предыдущих отношений с шоуменом Андреем Джеджулой – IVONA) живем в одной квартире.



Пара пока снимает комфортабельные апартаменты в центре Киева. На недостаток комнат в любовном гнездышке красавица не жалуется: "У сына своя комната. В просторной гостевой можно собирать большие компании родных и близких – то, что я очень люблю делать, когда имеется время. Гардеробная у меня тоже есть".



Для новоиспеченной семьи жилищной площади пока хватает, однако в недалеких планах певицы и ее избранника что-то посущественней и свое.

А вот когда они с Владимиром узаконят отношения, Санта еще не знает.