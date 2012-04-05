Робби Уильямс просит фанатов помочь выбрать имя для его ребенка

Робби Уильямс ждет рождения первенца, о чем они с супругой Айдой Филд сообщили в конце прошлой недели. Ходили слухи, что супруги ждут девочку, но Робби опроверг сплетни и, более того, попросил своих поклонников выбрать имя.

"Эй, друзья… доброжелатели и остальные, благослови вас всех Боже. Чтобы занять вас делом, прошу помощи. Мы еще не знаем, будет ли у нас мальчик или девочка и мы еще не выбрали имени. Возможно, вы подкинете нам несколько идей", – написал певец в своем микроблоге.

Напомним, что Уильямс и Филд начали встречаться в январе 2007 года, как раз в то время певец страдал от наркотической зависимости и депрессии, ставших последствием его турне с группой Take That. Певец заверил, что Айда помогла ему справиться с проблемами и вернуться к полноценной жизни. Свадьбу сыграли в Лос-Анджелесе в августе 2010 года.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14357196.html">Источник</a>