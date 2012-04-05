Лорак не будет крестить дочку Киркорова

Популярная певица еще раз подтвердила информацию о том, что крестным ее дочери станет Филипп Киркоров, а также опровергла слухи, что сама должна стать крестной Аллы-Виктории Киркоровой.

"Мне приятно, что так говорят, но я не буду крестной дочери Филиппа Киркорова, он просто пригласил меня на крестины. Скоро полетим с Муратом, чтобы поздравить его с таким грандиозным событием. На днях пойдем выбирать подарок. Я знаю, что именно хочу подарить, но заранее не хочу раскрывать секрет", - рассказала Лорак в интервью "Газете Киевской".

Крестить свою Софийку Лорак собирается, когда потеплеет.

"Сейчас мы ждем, когда потеплеет. Крестным отцом будет Филипп. Он уже дал свое согласие. Он стал очень близким другом нашей семьи. Мы даже долго не обсуждали с Муратом кандидатуру крестного. Решение было принято единогласно: Филипп только Филипп! Он волновался за меня, когда я готовилась к родам. И был первым из друзей, кто увидел дочь. Филипп всегда интересуется ее здоровьем, заботится о ней. А вот кандидатуру крестной еще обсуждаем", - добавила она.

Ани Лорак рассказала, что Киркоров не спрашивает у нее советов по уходу за ребенком, мол, своих нянь хватает.

"Но когда звоним друг другу, то всегда делимся впечатлениями о дочерях: кто что агукал или какие игрушки сейчас нравятся. Филипп очень любит и балует свою кроху. И я желаю ему стать лучшим папой для дочки", - сказала певица.

<a href="http://www.segodnya.ua/news/14357274.html">Источник</a>