Муж Бейонсе подарил дочке золотого коня

30-летней певице Бейонсе повезло с супругом. Он готов тратить на любимую жену баснословные суммы: то колье подарит, то шубу, а то и целый этаж в родильном доме. Однако, выбирая подарок на четвертую годовщину свадьбы, 42-летний рэпер и бизнесмен Джей Зи решил превзойти самого себя.

4 апреля Джей Зи приешл в ювелирный магазин Jacob and Co, расположенный в Нью-Йорке, и приобрел для Бейонсе кольцо с огромным синим бриллиантом. Выбор цвета украшения не случаен: четырехмесячную дочку рэпера и певицы зовут Блю Айви (в переводе с английского - Синий Плющ).

Как пишет The Daily Mail, малышка Блю Айви тоже не осталась без подарка - любящий папа купил ей коня-качалку из чистого золота.

Возможно, новое кольцо с бриллиантом Джей Зи выбрал для церемонии, на которой супруги собираются возобновить свои свадебные обеты.

"Джей Зи озвучил Бейонсе эту идею после того, как родилась Блю Айви. Он сказал, что хочет жениться на ней снова и снова", - рассказал источник, близкий к паре.

Эта церемония, как ожидается, пройдет в их особняке, расположенном в городе Скарсдейл. Среди гостей будут Гвинет Пэлтроу, Канье Уэст и Опра Уинфри.