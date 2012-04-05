Дженнифер Энистон стыдиться своего младшего брата

Известная голливудская актриса Дженнифер Энистон старается не афишировать факт того, что у нее есть младший брат. Все дело в образе жизни 22-летнего Алекса.

Один из австралийских журналов сделал большой материал о ближайших родственниках популярной актрисы Дженнифер Энистон. Сама артистка давно срослась с образом смешливой соседской девчонки, за что ее любят миллионы поклонников по всему миру. Джен, старательно сколотившая свой стиль и репутацию, крайне неохотно сообщает светским хроникерам, что у нее есть младший брат.

Дело в том, что 22-летний Алекс имеет довольно маргинальные наклонности. Австралийское издание, сделавшее материал о родителях и родственниках Энистон, прямо назвало брата Дженнифер "потрепанным панком". Журналисты сделали большое интервью с друзьями и соседями родителей Джен.

Они обнаружили, что парень совсем не похож на свою известную старшую сестру. Алекс (или как его еще называют AJ) сейчас разрывается между пляжами хиппи Санта-Круз, Калифорнией и холодной северной Аляской. В Северной Калифорнии Алекс вообще вел жизнь серфингиста-бродяги.

"У него был матрац позади фургона, он всегда ходил в одних и тех же штанах и имел только три рубашки. Алекс постоянно болтался в своем фургоне на пляже и больше ничего не делал", – сообщил один из соседей семейства Энистон. "Когда я говорил с AJ в последний раз, то они с подругой жили на Аляске и даже начали заниматься там сельским хозяйством. Я думаю, что он был бы счастлив жить там постоянно", – рассказал другой сосед. Кроме этого, Алекса отчислили из колледжа, за что Дженнифер очень стыдно.

Сама голливудская дива ни разу не говорила о брате, словно его и не было вовсе. При этом Алекс посетил премьеру ее картины "А вот и Полли", которая состоялась в 2004 году. Тогда на показе появились и родители артистки. Общаются ли между собой Алекс и Дженнифер, неизвестно.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_dzhennifer-eniston-styditsya-svoego-mladshego-brata/430066">Gazeta.ua</a>