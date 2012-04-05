Певица Нюша посвящает песни бывшему

В интервью одному из журналов певица рассказала о своих отношениях с мужским полом начиная с самого детства. Оказывается, маленькая Нюша была сорванцом со стрижкой «под горшок». А в возрасте 13 лет девочка поправилась (по крайней мере, так ей казалось) и скрывала недостатки фигуры под мешковатыми штанами и футболками, которые одалживала у бабушки!

В 16 лет она всерьез решила заняться карьерой певицы. В этом девушку поддерживал ее отец, Владимир Шурочкин, в прошлом участник группы «Ласковый май». Только тогда Нюша увлекалась соулом и хип-хопом. Папа пригласил хореографа для дочери – с ним-то у молоденькой девочки и завязался бурный роман.

Макс, а именно так звали избранника, считал: раз Нюше по душе соул и хип-хоп, то исполнять музыку в другом стиле – это изменять себе. А певица как раз стала пробовать себя и в других музыкальных направлениях. Непонимание в творческой плоскости и послужили причиной трещины в их отношениях.

Разрыв был тяжелым, и после него Нюша стала писать буквально по песне в день. Неудивительно, что и до сих пор в ее репертуаре есть произведения, посвященные Максу. Нюша благодарна своему парню, ведь именно он вдохновил ее на работы, которые позже принесли ей известность. Правда, встречаться и общаться с бывшим парнем Нюша по сей день не может – боится, что проснуться старые чувства.