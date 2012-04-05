Мария Шукшина боится самоубийства сына

Российская актриса Мария Шукшина боится за своего сына-подростка после волны детских самоубийств, прокатившихся по России.

Прославленная российская актриса Мария Шукшина пребывает в настоящем шоке после прочтения новостных материалов на тему самоубийств среди подростков. Шукшина хватается за голову, потому что у нее самой есть 14-летний сын Макар, который по возрасту попадает в так называемую группу риска.

Именно 14-летний возраст многие психологи называют наиболее проблемным возрастом. В это время у ребенка происходит формирование личности. Мария полагает, что сейчас с сыном следует поддерживать самый тесный контакт, дабы обезопасить его от опрометчивых поступков. "Я каждый день разговариваю с сыном, помогаю разобраться в проблемах. И слава Богу мы не теряем с ним связь", - пояснила Шукшина.

По словам Марии, именно таким образом можно помочь ребенку, а в случае возникновения непреодолимых трудностей уговорить его искать компромиссы. Однако от этого знания материнский страх не становится слабее, и Шукшина по-прежнему не может спокойно спать.

Стоит напомнить, что в данный момент Мария Шукшина самостоятельно воспитывает четырех детей. Это произошло после развода с супругом. У нее уже есть взрослая дочь Мария, а кроме Макара еще два сына близнеца - Фока и Фома.