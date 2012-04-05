Данилко страдает алкогольной зависимостью

Андрей Данилко откровенно рассказал о своих проблемах с алкоголем.

Артист признался, что страдает наследственной алкогольной зависимостью. Папа Андрея не мог справиться с тягой к спиртному, тоже самое сейчас происходит с Данилко – младшим. Однако, признавшись, Андрей поспешил пойти на попятную. Он отметил, что знает меру, в отличие от своего несчастного папы, однако время от времени ему все же приходится обращаться к медикам за помощью:

«Да, я лечусь, а пьет Верка Сердючка! Ей все наливают, с ней все хотят выпить. И она не может отказать!», - цитата артиста.

Надеемся, что со временем алкоголизм не поставит крест на карьере талантливого музыканта.....