Басков провозгласил себя императором

Российский певец Николай Басков не может собой налюбоваться, певец разместил в "Твиттере" интригующее фото и скромно подписал: "С любовью, ваш император!!!!"

"Хорош! Красив!" – польстила своему несбывшемуся супругу Анастасия Волочкова.

На что Николай ответил благодарностью и назвал скандальную подругу любимой.

Привыкший себя считать королем российской эстрады Филипп Киркоров тоже помянул добрым словом "круто" усилия коллеги и друга:

"Король заценил!)) Круто!)"

"С преклонением, мой Король!!!!)))" – отшутился Басков.

Как выяснилось, певец перевоплотился ради нового видео "Странник". Басков с удовольствием продемонстрировал свою "потрясающую команду", а вот имя императрицы решил не рассекречивать, уверяя, что ее сыграет его любимая девушка. Хотя принимать всерьез слова любителя пиар-романов получается с трудом.