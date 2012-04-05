Жена Потапа ревнует его к Каменских

Супруга Потапа Ирина Гровая рассказала об отношениях со своим звездным мужем Алексеем Потапенко.

Говорят, среди мужчин-артистов нет верных мужей. Однако звезда дуэта "Потап и Настя" Алексей Потапенко– счастливое исключение. Во всяком случае, так заявляет его жена Ирина Горовая, с которой музыкант вместе уже почти 15 лет.

Жена Потапа рассказала, как борется с его поклонницами и как "воспитывает" супруга.

- Поклонницы – это неотъемлемая часть жизни успешного артиста. С моей стороны ревности уже нет – я поняла, что мужчину можно удержать возле себя тогда, когда он тобой восхищается. Поэтому делаю все, чтобы было так. А вообще, своего мужчину надо воспитывать. Никто не рождается на свет умным и успешным. И мужчина не сразу становится заботливым, внимательным... Его надо "обтесывать". Когда у одного скульптора спросили, как у него получаются прекрасные скульптуры, он ответил: "Я просто беру камень и отсекаю лишнее". С мужчинами нужно поступать так же – те качества, которые не нравятся, отсекать нещадно, - рассказала Ирина.

Кроме того, супруга Потапа призналась, что ревнует его к певице Насте Каменских, которая проводит с ним куда больше времени.

- С ним находится не только Настя, но и бэк-вокалистки, раньше были танцовщицы. Конечно, жутко ревную! Но не к женщинам, а ко времени, которое Леша проводит с ними, - призналась Горовая.