Зверев показал внебрачную дочь

Шокирующее видео с Сергеем Зверевым, который держит на руках новорожденного ребенка на днях появилось в сети Интернет.

Сразу же поползли слухи о том, что "Король Гламура" занимается плагиатом, и что история до боли напоминает историю Филиппа Киркорова, который на протяжении нескольких месяцев держит страну в напряжении рассказами о его дочке Алле-Виктории.

"Да, на видео моя внебрачная дочь из Украины. Мать ребенка - моя хорошая подруга, которая решила родить ребенка для себя. Мы ни в коем случае не хотели пиариться за счет этой истории, мы просто хотели все сделать по-тихому! Видео, скорее всего, выложил мой бывший администратор Артем, который в то время работал у меня." - комментирует Зверев.

На вопросы о том, что не связаны ли "преждевременные роды" с историей Киркорова, Сергей Зверев отвечает: "Вы внимательно присмотритесь к видео. На заднем фоне - лето! Лето 2011 года! Если бы я хотел пиариться, то я бы выложил видео раньше, а не сейчас! Нам вся эта шумиха не нужна!"

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