В райдере Домогарова куриный бульон и много кофе

На съемках российскому актеру Александру Домогарову нужен только хороший вагончик. "У меня небольшой райдер: вагон, теплое место, где я могу посидеть, отдохнуть и не видеть людей, которые говорят: "А можно с вами сфотографироваться?". Мне так хочется им сказать: "А что я похож на мангуста или на обезьянку?". Еще прошу давать мне горячий куриный бульон на обед, чай без сахара и очень много кофе", - отмечает актер.

Также Домогаров не знает людей, которые ходят на его театральные представления.

"Футболисты в театр ходят? Какая фигня. Если в театр придет киевское "Динамо", то кому какое дело до тех артистов на сцене, когда здесь динамовцы сидят. Интеллигенции в театре тоже не видел. Ее сейчас просто нет", - убежден Домогаров.

Еще актер иногда не понимает, как сыграть свою роль.

"Вот беру пьесу, как будто знаю как играть. Сижу за столом репетирую и все понимаю. А когда выхожу на сцену - понимаю, что голый. Нет одежды. Через полгода понимаю, что немного уже приоделся. Но самое страшное происходит перед премьерой, когда все, что надето на тебе - растворяется. Завтра играть, а ты не понимаешь как, хотя знаешь всю версию своей роли", - признался актер.

Джерело: <a href="http://gazeta.ua/ru/articles/celebrities/_na-semkah-domogarov-prosit-kurinyj-bulon-i-mnogo-kofe/430246">Gazeta.ua</a>