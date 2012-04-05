Найден убийца Михаила Круга!

В ночь на 1 июля 2002 года Михаил Круг был застрелен в собственном доме.

Однако об убийцах до настоящего момента было мало что известно..... Трагедия шокировала горожан Твери. Ведь Михаил Круг считался личностью неприкасаемой! Его уважали как законники, так и бандиты. Более того, говорят, Михаил водил дружбу с ворами в законе.... Так кто посмел поднять руку на кумира? Это выяснилось только сейчас....

Вдова Михаила Круга опознала одного из убийц. Мужчину осудили на 25 лет за другие преступления. В интервью преступник отметил, что жить ему осталось совсем недолго. Сокамерники наверняка сведут с ним счеты за убийство Михаила Круга. Кстати говоря, говорят, что криминальные авторитеты отомстили за кумира – другие участники преступления давно покоятся с миром...