Элтон Джон устроил "грязные танцы" с экс-стриптизером

65-летний музыкант Элтон Джон и 31-летний экс-стриптизер, а ныне известный актер, Ченнинг Татум устроили на сцене зажигательный танец с элементами стриптиза. Стинг, Мэрил Стрип, Том Хэнкс и многие другие знаменитости, приехавшие на благотворительный концерт, организованный в нью-йоркском Карнеги-холле для сбора средств на спасение тропических лесов, стали свидетелями яркого шоу.

Элтон Джон показал всем, что "есть еще порох в пороховницах", и во время исполнения одной из своих песен без стеснений зажал в объятьях Ченнинга Татума, который вышел на "подтанцовку". Мускулистый красавец Татум, конечно, не растерялся и в танце начал расстегивать Джону ремень. Эти зажигательные "па" вызвали в зале шквал аплодисментов.

Известно, что, живя в городе Тампе (штат Флорида), Ченнинг некоторое время работал "экзотическим танцовщиком" в стрип-клубе под именем Чен Кроуфорд. В 2010 году он рассказал одной из австралийских газет, что хотел бы снять фильм об этом своем опыте стриптизера. Возможно, он включит в сюжет танец с Элтоном Джоном.