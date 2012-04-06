Свадьба Ольги Бузовой откладывается

Полузащитник футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова не раз говорили, что мечтают пожениться в 2012 году. В минувшем феврале исполнился ровно год с того момента, как Ольга познакомилась с футболистом.

Как надеется сам молодой человек, ему удастся построить гармоничные отношения, сделав Ольгу по-настоящему счастливой. Да и сама Бузова не раз объявляла о том, что готова наконец выйти замуж. И не за кого-нибудь, а за самого Тарасова. К самой свадьбе молодые хотели подготовиться основательно, ведь Ольга не раз повторяла, что хочет по меньшей мере свадьбу как у настоящей принцессы.

Свои новогодние праздники в наступившем году Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов провели на Мальдивских островах. Влюбленные остановились на отдельной вилле, где цена за номер начинается от двух тысяч долларов за ночь. Вернулась Ольга Бузова уже с обручальным кольцом на пальце. Никто не сомневался, что Ольга скоро выйдет замуж, а светская дива тем временем делилась, что мечтает о сыне.

Однако, как оказалось, жениться во второй раз Тарасов пока не планирует. "Конечно, мы много разговариваем с Димой об отношениях, думаем о нашем будущем. Но пока нас все устраивает и оформлять отношения мы не спешим", — сказала Ольга, намекнув, что пока жизни семейной все-таки предпочитает карьеру.