Орбакайте кормит дочку молочными смесями, а не грудью

Кристина Орбакайте, родившая 30 марта в Майами дочку, призналась в том, что не хочет кормить своего третьего ребенка грудью.

По словам дочки Пугачевой, она делает в интересах своего ребенка.

Третьи роды Кристины Орбакайте прошли на удивление легко. Певица родила дочку всего за полчаса. Возможно, все прошло так легко из-за того, что рядом с артисткой все это время был ее нынешний супруг Михаил Земцов.

Певица понимает, что пришлось пережить ее мужу, поэтому супруги спят в разных комнатах. На этом настояла сама Кристина, ведь в противном случае Земцов просто не будет высыпаться по ночам, так как к новорожденной девочке нужно время от времени вставать.

Вставать по ночам к своему третьему ребенку будет сама Кристина, а вот кормить дочку грудью певица не собирается. Свою позицию звезда объясняет тем, что она кормила своих сыновей Никиту и Дени грудью до двух месяцев, но на этот раз решила поступить иначе, так как ее сыновья постоянно были голодными. Им просто не хватало грудного молока.

Поэтому Клавдия уже сейчас питается специальными молочными смесями и от голода, по словам Кристины Орбакайте, явно не страдает.