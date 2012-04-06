ARABAROVA презентует музыкальный проект «8 недель откровений»

На прошлой неделе были окончательно разрешены все юридические вопросы, связанные с началом сольной карьеры TARABAROVA (Светлана Тарабарова). Стороны в этом споре достигли мирового соглашения. На сегодняшний день певица, музыкант и композитор TARABAROVA не связана договорными отношениями ни с одним продюсером. Она самостоятельно продюсирует собственное творчество.

«Я не хочу больше говорить о прошлом, у меня накопилось множество творческих идей и много новой, красивой музыки. И первый мой шаг – презентация авторского музыкального online-проекта «8 недель откровений», - рассказала певица.

В рамках проекта, 5 апреля на самом популярном музыкальном интернет-канале ELLO состоялась премьера первого видеоклипа TARABAROVA на песню «Вера сильна».Каждый четверг на протяжении проекта будет презентована она из песен-откровений. Видео на большинство композиций было записано во время закрытого live-концерта, который певица в сопровождении гитары и перкуссии дала для своих друзей и близких.