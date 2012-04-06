Саше Савельевой наплевали в кофе?!

Актер и блогер Стас Садальский рассказал поистине жуткую историю о том, как солистке "Фабрики" плюнули в свежеприготовленный кофе, а ничего не подозревающая девушка выпила "бодрящий" напиток.

Дело было в очередной гастрольной поездке, и в одном из заведений девушку не устраивало качество сервиса. Официантки, расстроенные звездными капризами Саши, решили отомстить ей по-своему, и о своем "трюке" спустя долгое время рассказали Садальскому. Вот его история:

"Никогда не скандальте в ресторанах. Никогда! Официанты этого не прощают. Это вообще одни из самых злопамятных и мстительных людей. У меня была знакомая, работала в известном кабаке в Серебряном Бору. Так вот, рассказывала страшные вещи о том, как они "учат" недовольных посетителей. Топчут их бифштексы ногами, валяют по полу, а потом подносят на тарелке... Как у Райкина: "с полу, с жару…" Сегодня играли "Валенок" в Йошкар-Оле. Прилетев, зашли в ресторан перекусить.Поев, разговорились с работниками общепита. Те вдруг стали жаловаться:

Была тут у них одна… певица. Все ей не так: - кофе не тот, пена не такая, капучино ужасный…

Я попсу драную терпеть не могу, особенно их гастрольные вые*оны.

Спрашиваю:

- Кто такая?

- Саша Савельева...

Быть говорю, не может, я ее знаю, это очень скромная девочка.

Да что вы, говорят. Извела всех. Требовала принести правильный капучино. Устали мы от нее…

Принесли ей, конечно, кофе… тот же самый. Перед этим наплевав в него…"

Вот такая поучительная история всем на заметку. Уж если в кофе могут плюнуть известному артисту, что говорить о простых смертных...