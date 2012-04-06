Ани Лорак продает ресторан

Певица Ани Лорак и ее муж Мурат Налкакиоглу объявили о продаже своего ресторана "Angel". Заведение находится в самом центре Киева и стоит $754 000 долларов с торгом. В настоящий момент в "Angel" ремонт, сообщает «ТСН-особливе».

Проблемы в ресторане начались еще прошлым летом, когда его затопило. Однако в настоящий момент риэлторы убеждают: "С заведением все в порядке. Он в безупречном состоянии и ожидает нового хозяина".

Официальный комментарий Лорак прозвучал так: "Ресторан, как и любой бизнес, требует внимания, а мы теперь избираем наиболее приоритетные направления деятельности. У Мурата есть турфирма, я занимаюсь музыкой, и к этим занятиям прилагаем максимум усилий".