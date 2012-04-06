У Оскара Кучера проблемы с ГИБДД

Шоумен ехал со скоростью более 160 км/ч.

37-летний актер Оскар Кучера, настоящее имя Евгений Боголюбов, на своем авто разогнался по внешней стороне МКАД до скорости более 160 км/ч. Остановили Кучеру на стационарном посту ГИБДД, расположенном в районе 66-го километра кольцевой автодороги. Оформив протокол, в котором Оскара Кучеру обвинили в превышении скорости, у артиста забрали права и выдали временное водительское удостоверение.

За такое грубое нарушение актера могли лишить прав на управление транспортным средством на 6 месяцев. Однако в случае с Кучерой сотрудники ГИБДД решили ограничиться минимальной степени наказания, выписав Оскару штраф.