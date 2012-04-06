Григорий Лепс откроет сеть баров по всей России. На праздновании годовщины своего караоке-клуба популярный певец признался, что ресторанный бизнес приносит ему хорошую прибыль. Народ поет - Лепс богатеет, почему бы не преумножить капитал? - Мы создадим сеть «Лепс-баров» по всей нашей стране, - рассказал Life Showbiz Григорий. - Совсем скоро мой караоке-клуб будет в каждом городе-миллионнике.

Похоже, музыкант решил всерьез отправить страну в запой, ведь выпить и закусить, а потом еще и спеть за столом - самое любимое занятие доброй половины жителей нашей необъятной родины.

- Я вложил в это какую-то копеечку, дал свое имя, чем, в общем-то, горжусь. Бизнес, на удивление, оказался прибыльным, хотя я ведь не ресторатор, я музыкант, - рассказал Life Showbiz. - Но у меня получилось! Копеечек в карман Григория Лепса попадает немало, например, спеть одну песню в его заведении стоит триста рублей, а в среднем гость поет около десяти композиций за вечер, и это не считая еды и спиртного. Гуру застольных песен и сам не ожидал, что голосовые связки народа принесут ему больший доход, чем свои собственные.