Татьяна Лазарева увлеклась вредной пищей

Папарацци уже видели, как телеведущая балует детей сладостями в кондитерской, а вчера Татьяна решила побаловать старшего сына Степана, судя по форме коробки, пиццей или осетинским пирогом.

В интервью Лазарева не раз признавалась, что в силу напряженной работы вести здоровый образ жизни ей не удается. Наверное, поэтому телеведущая позволяет себе хотя бы не держать диету и есть все, что захочется, благо даже при наличии троих детей склонности к полноте у Татьяны уж точно не наблюдается.

"Мы много работаем, ведь надо зарабатывать на жизнь. Испытываем дефицит общения с детьми. Часто нам с Мишей приходится вести концерты и программы по ночам (телевизионные доходы невелики). Поэтому нельзя сказать, что я веду здоровый образ жизни. Кроме того, боюсь летать самолетами, да и смена поясов плохо влияет на самочувствие. Правда, восстанавливать силы помогает зеленый чай", - рассказывала в одном из интервью телеведущая.